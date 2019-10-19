Активистки Femen устроили "похороны" сексуальной эксплуатации

Femen against sex industry in co operation various feminist association , #Berlin #Feminist #porn #sex #Mentalabuse #physical-#violence #Germany pic.twitter.com/m0qiczrKqf— Sepideh Khosravani (@SepidehShowan) October 19, 2019
Активистки Femen организовали символические похороны сексуальной эксплуатации. К зданию, где проходит ежегодная эротическая ярмарка Venus в Берлине, они принесли гроб с женщиной, у которой была оголена грудь. Затем организовали минуту молчания.
Две участницы акции написали на своих голых спинах лозунги "Секс-индустрия убивает" и "Por-no".
Недавно в Париже 60 активисток Femen разделись перед Лувром. Таким образом они решили почтить память 60 женщин, которые погибли от рук мужчин.
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