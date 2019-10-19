Леди Гага рассталась с бойфрендом после трёх месяцев отношений

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Американская певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом Дэном Хортоном после трёх месяцев отношений. Звезда недвусмысленно намекнула на разрыв со звукорежиссёром фразой в "Инстаграме".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ladygaga/?hl=ru" target="_blank">ladygaga</a></p>

Она опубликовала в соцсети селфи с девичника своей подруги с подписью: "Без пяти минут замужняя женщина и одинокая леди".

Гага тщательно скрывала отношения с новым возлюбленным, однако в конце июля папарацци сняли их во время завтрака в ресторане в Калифорнии. Пара мило ворковала, звезда светилась от счастья.

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