У лайнера Airbus двигатель загорелся прямо перед вылетом

В международном аэропорту Сеула Инчхон у авиалайнера Airbus A380 загорелся один из четырёх двигателей, сообщает сайт об авиапроисшествиях airlive.net.
Отмечается, что на борту уже находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал, экстренные службы моментально приступили к тушению. Причины пожара выяснит специальная комиссия.
Airbus A380 engine 1 fire 😮🦅— Xanthos Georgiades (@XanthosCY) October 19, 2019
pic.twitter.com/5i05iQKFqh
Буквально на днях при посадке в Екатеринбурге вспыхнул самолёт Ан-12. Возгорание было быстро ликвидировано и пассажиры не пострадали.
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