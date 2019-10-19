У лайнера Airbus двигатель загорелся прямо перед вылетом

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Борт южнокорейской компании Asiana Airlines готовился выполнить рейс в Лос-Анджелес.

В международном аэропорту Сеула Инчхон у авиалайнера Airbus A380 загорелся один из четырёх двигателей, сообщает сайт об авиапроисшествиях airlive.net.

Отмечается, что на борту уже находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал, экстренные службы моментально приступили к тушению. Причины пожара выяснит специальная комиссия.

Буквально на днях при посадке в Екатеринбурге вспыхнул самолёт Ан-12. Возгорание было быстро ликвидировано и пассажиры не пострадали.

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