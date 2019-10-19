У лайнера Airbus двигатель загорелся прямо перед вылетом

Борт южнокорейской компании Asiana Airlines готовился выполнить рейс в Лос-Анджелес.

В международном аэропорту Сеула Инчхон у авиалайнера Airbus A380 загорелся один из четырёх двигателей, сообщает сайт об авиапроисшествиях airlive.net.

Отмечается, что на борту уже находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал, экстренные службы моментально приступили к тушению. Причины пожара выяснит специальная комиссия.

Airbus A380 engine 1 fire 😮🦅

pic.twitter.com/5i05iQKFqh — Xanthos Georgiades (@XanthosCY) October 19, 2019

Буквально на днях при посадке в Екатеринбурге вспыхнул самолёт Ан-12. Возгорание было быстро ликвидировано и пассажиры не пострадали.