Тренеры и судья устроили массовую драку на турнире по карате — видео

Несколько участников потасовки были дисквалифицированы на два-три года, наказанием для других стал выговор.

Соревнования по карате за Кубок Узбекистана среди юношей, юниоров и взрослых закончились массовой дракой между судьёй и тренерами. Конфликт разгорелся в ташкентском дворце спорта "Универсал" из-за разногласий об итогах турнира.

По итогам служебного расследования судья Федерации карате был дисквалифицирован на два года, тренер федерации Сурхандарьинской области — на три года, а тренер спортивного клуба Ташкентской области отстранён от работы на два года. Кроме того, главному судье турнира объявили выговор, а старший тренер национальной сборной по карате среди юношей, который также принимал участие в драке, отстранён от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что хоккеисты подрались во время матча регулярного чемпионата ВХЛ в Перми, но им никто не поверил.