Из-за пожара в новосибирской больнице эвакуировали 160 человек

Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Очаг возгорания был обнаружен в палате на первом этаже.

В Городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района Новосибирска вспыхнул пожар, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать 160 пациентов, из которых 14 были маломобильными, сообщает ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 20:46 (16:46 по Москве), первые подразделения прибыли к трёхэтажному зданию больницы через 6 минут. И быстро локализовали пожар в палате, а менее чем через полчаса были завершены все работы.

Оказалось, что каким-то образом загорелись личные вещи пациента. Подробности выясняются дознавателями МЧС. Медпомощь понадобилась одному маломобильному пациенту как раз из палаты, где и произошёл пожар. Он получил обширные ожоги и передан медикам. Все остальные были временно размещены в соседнем здании.

А вчера Лайф сообщал о другом пожаре в городе. В Новосибирске от взрыва газа загорелось несколько частных домов.