Найден авианосец, утонувший во время Второй мировой войны

Американская исследовательская группа обнаружила на дне Тихого океана обломки авианосца "Кага" Военно-морских сил Японской империи. Корабль был подтоплен в июне 1942 года во время сражения у атолла Мидуэй, сообщает Associated Press.
Поиск в течение нескольких недель вели с помощью беспилотных глубоководных аппаратов. Авианосец обнаружили на глубине более пяти тысяч метров.
"Кага" — один из четырёх авианосцев, который сильно повреждён американскими авиабомбами в битве за Мидуэй. Часть команды успела покинуть горящий корабль. Впоследствии японцы сами отправили его ко дну торпедной атакой.
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