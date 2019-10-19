На Украине заявили об оружии, способном "дать отпор России"

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РСЗО "Ураган", на базе которого проектируют "Тайфун-2". Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Снаряд "Тайфун-1" был представлен на выставке "Оружие и безопасность — 2019", которая прошла в Киеве.

Директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что в стране создают реактивный снаряд "Тайфун-1", который намного дальнобойней снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Изданию "Апостроф" Згурец заявил, что новое вооружение сможет "дать мощный отпор "агрессору" в Донбассе.

Згурец отметил, что перспективными для Украины являются система "Тайфун-2" (Модернизированная РСЗО "Ураган") и "Тайфун-3" (аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Ольха"). А также система управления ОТРК "Гром-2".

Он признал, что при "сравнении боевых потенциалов" Украина "всегда будет уступать России, особенно если начнёт следовать линейной логике". В качестве примера последней Згурец привёл планы Киева по строительству четырёх корветов на общую сумму один миллиард долларов.

Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы, — высказался Згурец.

Конструкторское бюро "Южное" — одно из немногих выживших оборонных предприятий на Украине. В августе там проводили огневые испытания ступени ракеты "Циклон-4". По заявлениям СМИ, там же планируют создать сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая якобы обойдёт по показателям российские аналоги.

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