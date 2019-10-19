На Украине заявили об оружии, способном "дать отпор России"

Снаряд "Тайфун-1" был представлен на выставке "Оружие и безопасность — 2019", которая прошла в Киеве.

Директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что в стране создают реактивный снаряд "Тайфун-1", который намного дальнобойней снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Изданию "Апостроф" Згурец заявил, что новое вооружение сможет "дать мощный отпор "агрессору" в Донбассе.

Згурец отметил, что перспективными для Украины являются система "Тайфун-2" (Модернизированная РСЗО "Ураган") и "Тайфун-3" (аналог проекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Ольха"). А также система управления ОТРК "Гром-2".

Он признал, что при "сравнении боевых потенциалов" Украина "всегда будет уступать России, особенно если начнёт следовать линейной логике". В качестве примера последней Згурец привёл планы Киева по строительству четырёх корветов на общую сумму один миллиард долларов.

— Нужно искать варианты, когда мы сможем нанести агрессору такой ущерб, который сделает невозможными его дальнейшие наступательные действия. Это создание даже не нового оружия, а новых подходов, которые могли бы минимизировать российские угрозы, — высказался Згурец.

Конструкторское бюро "Южное" — одно из немногих выживших оборонных предприятий на Украине. В августе там проводили огневые испытания ступени ракеты "Циклон-4". По заявлениям СМИ, там же планируют создать сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая якобы обойдёт по показателям российские аналоги.