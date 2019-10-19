В Ливане после массовых протестов передумали вводить налог на WhatsApp

Глава Минфина Ливана Али Хассан Халиль после экстренной встречи у премьера страны Рафика Харири по поводу преодоления экономического кризиса заявил, что правительство пополнит бюджет без введения каких-либо новых налогов или сборов. Об этом он написал в своём твиттере.
— На встрече с премьером подтвердили, что пополнение бюджета будет происходить без введения каких-то новых налогов или сборов, а также отмену всех предлагаемых проектов в этой связи от любой из сторон и принятие серьёзных реформистских планов с участием банковского и других секторов, чтобы не накладывать каких-либо обязательств на людей и даже небольших налогов, — указал он.
Anti-corruption protests grow in Beirut as Prime Minister Hariri weighs his options... pic.twitter.com/mnCf6Etinh— Dion Nissenbaum (@DionNissenbaum) October 19, 2019
Сегодня Харири встретился с несколькими министрами, чтобы обсудить экономический кризис, спровоцировавший массовые антиправительственные демонстрации, и меры по его преодолению. Вчера премьер дал правительству 72 часа для разработки этих мер.
Президент Ливана Мишель Аун накануне повстречался с участниками протестов, заявив, что "понимает их чувства". Как отметил Аун в своём твиттере, "будет обнадёживающее решение" кризиса.
Ожидается, что кабмин Ливана соберётся завтра, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.
17 октября в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. Вечером 18 октября в Бейрут ввели дополнительные силы армии. Для разгона демонстрантов в центре города военные применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов применяли слезоточивый газ и водомёты.
Протесты были вызваны решением кабмина страны, ранее одобрившего введение налога на приложения для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц) и налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 доллара — за местную). Также планировалось увеличение НДС до 15% к 2022 году. Глава Минсвязи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", но протесты не прекратились. Тогда ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из сложившегося кризиса.
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