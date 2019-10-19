Двух рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге

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Фото © МЧС России

Спасатели ищут двух рабочих, которые попали под обрушение грунта в Екатеринбурге, информирует пресс-служба МЧС России.

— Пожарно-спасательные подразделения участвуют в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка ведомства.

В МЧС уточнили, что в поисках пострадавших грунт вскрывают с помощью шанцевого инструмента. В работах задействовано 11 человек личного состава ведомства и две единицы специальной техники.

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