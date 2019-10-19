Президент Сербии по-русски поблагодарил Путина за поддержку

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку его страны. Слова благодарности сербский лидер произнёс по-русски, выступая на торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда.

— Тогда, в 1944 году, у нас была мощная поддержка России, в 1999 году было по-другому. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю искренне. Однако сегодня, и я искренне в это верю, мы можем во всём твёрдо опереться на Россию благодаря поддержке великого друга нашей страны президента РФ Владимира Владимировича Путина, — сказал он в четырёхтысячном зале Сава-центра.

Вучич отметил, что Сербия является небольшой страной, но российский лидер "всегда мог услышать нашу позицию, вне зависимости от собственных интересов".

— В этом проявилась величина Путина как личности и его искреннее дружеское отношение к нашему народу. Большое спасибо президенту Путину за всё, что он сделал, — приводит ТАСС слова главы Сербии.

После этого Вучич также поблагодарил премьер-министра России Дмитрия Медведева за то, что он посетил Белград в эту знаменательную дату.