Полиция разгоняет митинг в поддержку каталонцев в Мадриде

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Испанские правоохранительные органы сегодня вечером применили силу в Мадриде против участников акции протеста в поддержку каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости.

Митинг проходил в центре Мадрида недалеко от улицы Гран Виа. По данным ABC, были задержаны два человека. Известно о 13 пострадавших.

С 14 октября в Каталонии проходят демонстрации, завершающиеся беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюрьме на срок до 13 лет.

С момента начала протестов пострадали сотни человек. Вечером 18 октября МВД сообщило, что в ходе протестов травмы получили около 200 правоохранителей.

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