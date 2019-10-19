Полиция разгоняет митинг в поддержку каталонцев в Мадриде

Испанские правоохранительные органы сегодня вечером применили силу в Мадриде против участников акции протеста в поддержку каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости.

Митинг проходил в центре Мадрида недалеко от улицы Гран Виа. По данным ABC, были задержаны два человека. Известно о 13 пострадавших.

La policia torna a carregar a la Puerta del Sol a Madrid en una nova mobilització per la llibertat dels presos polítics i de suport a Catalunya pic.twitter.com/BPvnQdj2gP — Jordi Salvia 🎗 (@jordisalvia) October 19, 2019

Me cago en mi puta vida, esto esta pasando hoy en Callao pic.twitter.com/9LUYwz9Pv2 — Reina🚀🍈 (@poeticsmangel) October 19, 2019

С 14 октября в Каталонии проходят демонстрации, завершающиеся беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюрьме на срок до 13 лет.

С момента начала протестов пострадали сотни человек. Вечером 18 октября МВД сообщило, что в ходе протестов травмы получили около 200 правоохранителей.