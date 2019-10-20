СМИ: Борис Джонсон попросил у ЕС отсрочку Брексита, но потом передумал

На состоявшемся накануне экстренном субботнем заседании британского парламента проходило голосование по сделке, достигнутой между Лондоном и Брюсселем 17 октября о выходе первого из состава Евросоюза, по результатам которого Брексит откладывался.

Это означало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен был до конца дня отправить председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой оставить Британию в составе ЕС ещё на три месяца — до 31 января 2020 года.

Первоначально сообщалось, что британский премьер именно так и поступил, более того, даже сам адресат Туск написал в "Твиттере", что запрос прибыл и он начал "консультироваться" с лидерами ЕС. Однако вскоре телеканал Sky News опубликовал материал, в котором заявляется, что на самом деле Джонсон не стал подписывать письмо.

По данным журналистов, британский премьер не только не заверил документ с просьбой о переносе Брексита, но и отправил Дональду Туску ещё одно обращение, в котором подробно объяснил, почему европейские лидеры не должны соглашаться на отсрочку.

Примечательно, что накануне Борис Джонсон заявил, что выход Великобритании и Евросоюза состоится даже в том случае, если британский парламент отклонит достигнутые с ЕС соглашения.