Крупнейший в Европе крытый парк развлечений откроют в Москве в декабре

Инвестор намерен открыть парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве уже в декабре этого года. Об этом сказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

— Строительство "Острова мечты" ведётся хорошим темпом, инвестор готов запускать его в начале декабря, если не будет сбоев. Со своей стороны мы благоустроили набережную в данном районе, мост через Москву-реку до конца года для связи с Южнопортовой улицей планируем запустить, — сообщил Хуснуллин.

Строительство "Острова мечты" в районе Нагатинский Затон ведётся в два этапа. В первую очередь возводится крытый тематический парк развлечений, посвящённый героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем три тысячи машиномест и концертный зал на три с половиной тысячи мест. Вторая очередь включает постройку отеля на 410 номеров, детской яхтенной школы, концертного зала на тысячу мест, создание благоустроенной набережной протяжённостью около двух километров.