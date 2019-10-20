Станцию метро "Воронцовская" в Москве могут открыть уже в 2021 году

Власти Москвы рассматривают возможность досрочного ввода в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская". Об этом сказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

— "Воронцовская": у нас по плану 2022 год в адресной инвестпрограмме. Но мы посмотрели, что какие-то станции можно открыть раньше. Например, мы смотрим техническую возможность попробовать запустить эту станцию к концу 2021 года, — заявил Хуснуллин, осматривая ход строительства станции.

Заммэра добавил, что уже завершено создание левого перегонного тоннеля между "Воронцовской" и следующей станцией БКЛ "Улица Новаторов". Таким образом, сейчас они имеют и левый, и правый перегонные тоннели, каждый из них почти 1,5 километра.

— Теперь будем форсировать строительство самой станции, — отметил заммэра.

Он напомнил, что строительство станции ранее столкнулось с серьёзными трудностями, так как на этом месте был полутораметровый канализационный коллектор, обслуживающий около полутора тысяч объектов, и его пришлось переносить.

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