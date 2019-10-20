Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем

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Фото © VK / Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи. Соответствующий приказ был опубликован на портале ведомства.

На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма, самоотверженности и преданности Родине, — говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства также отметил заслуги специалистов научно-исследовательских предприятий, которые обеспечивают войска связи самыми передовыми комплексами и средствами связи.

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