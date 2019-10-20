Омбудсмен опроверг содержание в клетке и секс-рабство 11-летней девочки из Орла

1200

Фото © ОрёлТаймс

Опубликованная ранее в СМИ Орловской области информация о том, что обнаруженная в истощённом состоянии 11-летняя девочка жила в клетке и сдавалась педофилам в аренду мамой за бутылку водки, не соответствует действительности. Об этом заявил детский омбудсмен региона Владимир Поляков.

Когда эта информация на сайтах появилась, моментально туда выехал прокурор района, сотрудники ПДН, опеки. Туда, на место, где говорили, что она её держит в клетке. Ничего там не нашли, я лично с прокурором разговаривал, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Поляков также добавил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, девочка выросла в обеспеченной семье, хоть и многодетной — восемь детей. Однако весной этого года у отца семейства начались проблемы со здоровьем, вскоре он скончался. Оставшись одна, супруга не выдержала свалившихся проблем, продала хозяйство и переехала в город.

Возникли вопросы, связанные с тем, что одной матери восьмерых, да ещё девчонку-инвалида, тянуть, конечно, было непросто, — добавил Поляков.

После этого пятерых детей было решено отправить в школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, однако это, судя по всему, не особо помогло.

По словам омбудсмена, раньше за здоровьем 11-летней дочери родителям удавалось следить, они даже возили её на консультацию в Москву, ребёнок стоял на учёте у специалистов района.

Истощённую девочку-маугли нашли в Орле: Жила в клетке, общалась воем

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×