Омбудсмен опроверг содержание в клетке и секс-рабство 11-летней девочки из Орла

Опубликованная ранее в СМИ Орловской области информация о том, что обнаруженная в истощённом состоянии 11-летняя девочка жила в клетке и сдавалась педофилам в аренду мамой за бутылку водки, не соответствует действительности. Об этом заявил детский омбудсмен региона Владимир Поляков.

— Когда эта информация на сайтах появилась, моментально туда выехал прокурор района, сотрудники ПДН, опеки. Туда, на место, где говорили, что она её держит в клетке. Ничего там не нашли, я лично с прокурором разговаривал, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Поляков также добавил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, девочка выросла в обеспеченной семье, хоть и многодетной — восемь детей. Однако весной этого года у отца семейства начались проблемы со здоровьем, вскоре он скончался. Оставшись одна, супруга не выдержала свалившихся проблем, продала хозяйство и переехала в город.

— Возникли вопросы, связанные с тем, что одной матери восьмерых, да ещё девчонку-инвалида, тянуть, конечно, было непросто, — добавил Поляков.

После этого пятерых детей было решено отправить в школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, однако это, судя по всему, не особо помогло.

По словам омбудсмена, раньше за здоровьем 11-летней дочери родителям удавалось следить, они даже возили её на консультацию в Москву, ребёнок стоял на учёте у специалистов района.

Истощённую девочку-маугли нашли в Орле: Жила в клетке, общалась воем