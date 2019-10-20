Украинская мотоблогер трагически погибла под Киевом

Популярная украинская мотоблогер Елена трагически погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
По данным журналистов, Елена на своём мотоцикле двигалась в сторону от украинской столицы, когда стоявший на обочине автомобиль "Фольксваген" выехал на проезжую часть.
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Жесть на трассе под Киевом: байкер столкнулся с легковым авто. Девушка в критическом состоянии. Байкеры - друзья, прибыв на место, не нашли ничего лучше чем напасть на полицейских. К сожалению не могу подъехать на замес так как на свадьбе. Извините. Известно что применены спецсредства и на месте опять демократия.
По неподтверждённым данным и судя по положению колёс авто на фото, водитель планировал развернуться, но в этот момент случилась авария. Сообщается, что прибывшие на место друзья девушки из компании мотоциклистов устроили потасовку, были применены спецсредства.
В инстаграм-аккаунте погибшей было более 70 тысяч подписчиков и множество постов, которые в основном посвящены её двухколёсному другу, подруге по мотоциклетному увлечению и любимому мопсу.
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