Украинская мотоблогер трагически погибла под Киевом

Популярная украинская мотоблогер Елена трагически погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, Елена на своём мотоцикле двигалась в сторону от украинской столицы, когда стоявший на обочине автомобиль "Фольксваген" выехал на проезжую часть.

По неподтверждённым данным и судя по положению колёс авто на фото, водитель планировал развернуться, но в этот момент случилась авария. Сообщается, что прибывшие на место друзья девушки из компании мотоциклистов устроили потасовку, были применены спецсредства.

В инстаграм-аккаунте погибшей было более 70 тысяч подписчиков и множество постов, которые в основном посвящены её двухколёсному другу, подруге по мотоциклетному увлечению и любимому мопсу.