СКР выясняет обстоятельства гибели двоих рабочих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи начали проверку после обрушения грунта, в результате которого под завалами оказались двое рабочих, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По данным следователей, вечером 19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья двое рабочих попали под обрушение грунта.

— По данному сообщению о нарушении требований охраны труда... организована доследственная проверка, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СУ СКР.

Следователи осматривают место трагедии. Они намерены допросить возможных свидетелей, изъять документы и найти ответственных за обеспечение безопасности проведения работ.

Напомним, что двое рабочих погибли в результате падения на них ковша экскаватора и последующего обвала грунта.