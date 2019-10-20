На месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших

На месте прорыва дамбы в Курагинском районе на юге Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

— Работы возобновлены, — приводит агентство комментарий собеседника.

Ранее на сайте Правительства Красноярского края говорилось, что на ночное время поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧС приостанавливаются. При этом оперативный штаб по координации действий работает в круглосуточном режиме.

Дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели прорвало прошлой ночью. 15 вахтовиков обнаружены мёртвыми, судьба ещё шести рабочих остаётся неизвестной. Ранее Лайф публиковал список погибших.

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