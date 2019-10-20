СМИ назвали самый смертоносный российский корабль

Российский атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" лишь в следующем году вернётся в строй после модернизации, однако установленные на его борту вооружение и оборудование уже сейчас вызывают много обсуждений в западной прессе, которая называет корабль самым опасным в России.

Как передаёт журнал Military Watch, пожалуй, главным страхом заокеанских экспертов является то, что обновлённый "Нахимов" получил на вооружение "все гиперзвуковые ракеты", которые только были разработаны в России в последние годы.

Главной скрипкой в ракетном оркестре крейсера вместо принятых на вооружение ещё в 1983 году противокорабельных ракет дальнего действия П-700 "Гранит" станут ракеты "Циркон", способные поражать противника на расстоянии до тысячи километров и обладающие при этом гиперзвуковой скоростью. Отмечается, что новая ракета меньше предшественницы, что позволит расширить боезапас — по данным журнала, в четыре раза.

Также на корабле вместо устаревших ЗРК С-300Ф будут установлены более современные С-400, обладающие улучшенными характеристиками и способные перехватить всё, что летает от предельно низких высот до невозможно высоких на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, "Адмирал Нахимов" получит новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, средства связи, системы ПВО ближнего боя, такие как "Каштан".

Всего, по подсчётам журналистов, на борту судна будет более 100 ракет как защиты, так и нападения, что действительно делает его самым опасным из российских кораблей на данный момент.