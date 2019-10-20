Лайнер с пассажирами был вынужден лететь почти 20 часов

Boeing 787-9 австралийской компании Qantas Airlines был вынужден почти 20 часов провести в воздухе, чтобы установить новый рекорд по дальности беспосадочного пассажирского полёта. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Маршрут самолёта пролегал от Нью-Йорка в Сидней, расстояние составило 16 тысяч 309 километров, на преодоление которых ушло в общей сложности 19 часов 14 минут.

Единственное отличие от обычного рейса заключалось в том, что на борту было всего около 40 человек, включая членов экипажа. Также на борту были медицинские специалисты, которые фиксировали активность людей, потребление пищи и напитков, насколько они подвижны, следили за их состоянием в целом.

Эксперимент завершился успешно, борт приземлился в пункте назначения с опозданием в 37 минут. В планах компании провести ещё два подобных испытательных полёта, прежде чем выводить маршрут для продажи.