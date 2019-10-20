Bentley спас британца от суицида, и теперь он помогает другим

Британец Майкл Турлин дважды пытался свести счёты с жизнью после утрат близких людей, но мужчина смог справиться с собой при помощи автомобиля марки "Бентли" и теперь таким же образом помогает другим людям в сложных жизненных ситуациях.

В интервью Фонду психического здоровья 60-летний Майкл рассказал, как в 2009 году сперва скончался его лучший друг, а спустя пару месяцев и болевшая мама. После этого мужчину уволили с работы, что ещё сильнее усугубило ситуацию.

У Турлина начались проблемы с психическим здоровьем, он начал говорить жене, что с ним происходит что-то странное, а спустя несколько недель их брак распался. Это подкосило мужчину окончательно, и он предпринял свою первую попытку уйти из жизни.

После неудачи британец ещё раз попытался покончить собой, но его спасли врачи и поместили в психиатрическую лечебницу с диагнозом "биополярное расстройство", однако вскоре выпустили на свободу.

На воле Турлин понял, что выписанные таблетки помогают ему быть спокойнее, но саму проблему не решают, и он решил действовать по-своему, отказавшись от приёма препаратов.

— Я не предлагаю, чтобы кто-то ещё поступал так же, но для меня это сработало, — признался он.

Мужчина нашёл себе новую работу, записался на танцы и встретил новую любовь, на которой в 2014 году женился. Однако из всего, что он делал, по его собственному признанию, бесповоротно изменила жизнь всего одна покупка — подержанного "бентли".

— Получив неожиданную налоговую скидку, я приближался к своему 60-летию и подумал: "Что мне делать с деньгами? Я провожу это в действительно хорошем отпуске? Или я покупаю что-то особенное? — рассказал Турлин.

Выбрав "что-то особенное", Майкл, вероятно, не ошибся, и дело вовсе не в статусности приобретённого автомобиля, а в возможностях, которые открылись перед мужчиной. Теперь он посещает автомобильные выставки по всей стране, на которых рассказывает свою историю и ищет тех, кому бы он мог помочь.

Как оказалось, такой подход оказался действенным. По его словам, на подобных мероприятиях люди более открыты и смелее разговаривают на любые темы, а прочитав историю владельца белоснежного автомобиля, зачастую сами затевают сложные разговоры.

— Я присутствовал на 50 автомобильных выставках и говорил с сотнями мужчин и женщин. Один человек недавно сказал, что они хотели бы, чтобы их сын говорил со мной, прежде чем покончил с собой, — сказал он.

Теперь Майкл с уверенностью заявляет, что наконец по-настоящему жив, и благодарит судьбу за то, что обе его попытки покончить с собой были неудачными.