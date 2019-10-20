Российский фигурист Алиев стал третьим на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигурист из России Дмитрий Алиев оказался на третьем месте в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.

За короткую и произвольную программы россиянин набрал в сумме 253,55 балла. Победу одержал американец Нейтан Чен (299,09 балла), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09 балла). Ещё один россиянин, Роман Савосин, занял 12-е — последнее — место (182,16 балла).

Алиев раньше ни разу не поднимался на подиум на этапах Гран-при среди взрослых, но он становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Кроме того, на счету 20-летнего спортсмена серебряная медаль чемпионата Европы среди взрослых 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе окончится 20 октября.