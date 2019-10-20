СМИ: Задержан гендиректор рудника под Красноярском, где произошёл прорыв дамбы

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Гендиректор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим" Максим Ковальков задержан правоохранителями. Эта компания владела рудником, где накануне произошла трагедия с дамбой.

Сейчас задержанного везут в Красноярск в следственное отделение, пишет Пятый канал.

Как стало известно изданию, также сотрудники правоохранительных органов задержали начальника участка Еганова А. и горного мастера Александрова Е.

Дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели прорвало в ночь на 19 октября. 15 вахтовиков погибли, судьба ещё шести рабочих остаётся неизвестной. Ранее Лайф публиковал список погибших.

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