Российский космический корабль "Орёл" готовится летать на "Союзе-5"

Корпорация "Роскосмос" продолжает адаптировать ракеты-носители "Союз-5" для вывода на орбиту российского космического корабля "Орёл", хотя ранее было заявлено о переходе на ракеты "Ангара-А5П". Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что данный факт идёт слегка вразрез со словами главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который в сентябре заявил, что "Орёл" будет испытываться на тяжёлой "Ангаре" на космодроме "Восточный", а не на среднем "Союзе" на Байконуре.

Ранее глава РКК "Энергия" сообщил, что первый запуск космического корабля "Орёл" состоится летом 2023 года.