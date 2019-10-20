Вильфанд объяснил аномальность осени в центре России

До вторника, 22 октября, столбики термометров будут доходить до 11–16 градусов тепла.

Аномально тёплую погоду в центральной части нашей страны вызвал антициклон, который будет продолжать доминировать на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд "Российской газете".

По словам синоптика, в центр страны движутся потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника, 22 октября, столбики термометров будут доходить до 11–16 °С. Это превышение нормы октября на 7–8 °С.

— Циклон высокий, в связи с этим он долго стоит. И ветра в нём почти нет, — отметил Вильфанд.

Специалист добавил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины этого времени года. Он полагает, что их приход становится тенденцией, и приводит в пример ещё более аномально тёплую погоду в Москве прошлой осенью. Эксперт видит причину закономерности в глобальном потеплении.

Напомним, ранее Вильфанд заявил, что ещё рано устанавливать на автомобилях зимнюю резину.