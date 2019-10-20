Трамп передумал проводить саммит G7 на своём курорте в Майами

Американский лидер изменил своё решение "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов".

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в "Твиттере", что отказался от идеи проведения саммита "Большой семёрки" на своём курорте Trump National Doral Miami.

— Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral Miami для проведения саммита. Мы немедленно начнём искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид. Спасибо! — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге главы государства.

Я считал, что сделал кое-что очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт. Это большой, огромный [отель] в тысячи акров, расположенный рядом с международным аэропортом. Каждая делегация имела бы своё здание [на 50–70 номеров] Дональд Трамп

По словам Трампа, это было бы лучшим вариантом и "ничего не стоило бы США".

— Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнёры-демократы сошли с ума! — заключил глава США.

О планах провести саммит G7 10–12 июня на курорте Trump National Doral Miami сказал ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

В начале сентября демократы в палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Дональда Трампа использовать служебное положение для личного обогащения за счёт проведения мероприятий на принадлежащих ему курортах. Конгрессмены считают, что конфликт интересов в случае проведения саммита на курорте Трампа будет состоять в том, что он получит материальную выгоду от размещения делегаций других стран. Кроме того, принадлежащие ему компании в таком случае также могут получить средства от федерального правительства и властей штата.

В пятницу члены палаты представителей демократы Лоис Фрэнкел, Бенни Томпсон и Стив Коэн внесли в Конгресс США законопроект, который призывает запретить выделение средств федерального бюджета на проведение саммита на курорте, принадлежащем Трампу.