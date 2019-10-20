Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин занял второе место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Пара победила в произвольном танце, набрав там 124,66 балла. По сумме двух программ Степанова и Букин получили 206,57 балла.
Победителями этапа стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55 балла). Третье место заняла канадская пара Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (197,53).
Ещё одна пара из России, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, стала пятой с результатом 181,82 балла. Третий российский тандем, Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, оказался на восьмой строке (167,148 балла).
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