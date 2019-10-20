США перебросят около тысячи военных из Сирии в Ирак

Остаётся открытым вопрос, будут ли Штаты использовать иракскую территорию для операций и ударов по ИГИЛ в САР.

Около тысячи американских военнослужащих перебрасываются из северо-восточной Сирии в западный Ирак для борьбы с ИГИЛ*. Об этом сказал глава Минобороны США Марк Эспер, слова которого приводит Reuters.

— Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях... Текущий план состоит в передислокации данных сил в западный Ирак, — сказал Эспер, добавив, что речь идёт приблизительно о тысяче военнослужащих.

Как пояснил представитель Пентагона, ситуация подвижна и планы могут меняться. В то же время всё ещё открыт вопрос, будут ли Штаты использовать иракскую территорию для операций и ударов по ИГИЛ в Сирии.

9 октября Турция сообщила о проведении на севере САР операции "Источник мира", начавшейся с авиаударов ВВС по позициям курдов. Целью операции является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для сирийско-турецкой границы. По замыслу Анкары, туда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское арабское информационное агентство (SANA) назвало эту операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

13 октября Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась прекратить огонь на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули создаваемый Анкарой район пограничной зоны безопасности.

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