СМИ сообщили о гибели жителя Кашмира при обстреле со стороны Пакистана

Минимум один мирный житель погиб и ещё трое пострадали 20 октября в подконтрольной Индии части Кашмира при обстреле со стороны Пакистана. Как передаёт телеканал NDTV, обстрел произошёл в округе Купвара утром.

По данным телеканала, за последние дни это уже не первый обстрел с сопредельной территории. На прошлой неделе двое военных индийских сухопутных сил погибли при обстреле через линию контроля, которая разделяет спорный Кашмир на пакистанскую и индийскую части.

Как ранее сообщили власти Индии, интенсивность перестрелок остаётся высокой. В июле зафиксировали 296 случаев нарушения режима прекращения огня, в августе 307, в сентябре — 292. В сентябре отмечено также увеличение обстрелов с применением миномётов и артиллерии. Всего с января по сентябрь в результате обстрелов погиб 21 человек.