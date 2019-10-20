Власти Кузбасса помогут семьям погибших при прорыве дамбы земляков

Правительство Кемеровской области занимается транспортировкой тел жертв инцидента на родину.

Правительство Кузбасса поможет семьям жителей региона, погибших при прорыве дамбы на юге Красноярского края, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу областной пресс-службы Романа Быкова.

— Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области. Ещё один считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших на родину. Их семьям будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка, — приводит агентство слова собеседника.

Быков отметил, что глава региона Сергей Цивилёв в связи с прорывом дамбы на реке Сейбе в Курагинском районе выразил соболезнования губернатору Красноярского края Александру Уссу.

— Эта трагедия отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Прошу передать соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами, — отмечается в соболезновании.

МЧС России сообщило в ночь на 19 октября, что в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна, прорвавшая её, достигала в высоту четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 человек, ещё шестеро числятся пропавшими. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.