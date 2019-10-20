В МЧС рассказали о ходе поисков на месте прорыва дамбы под Красноярском

Спасательные службы обследовали девять километров русла реки Сейба и две тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе на юге Красноярского края, где утром 19 октября прорвало дамбу. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России
По информации ведомства, за прошедшие сутки экстренные службы прочесали береговую линию и русло Сейбы. Кроме того, кинологи обследовали места общей площадью две тысячи квадратных метров.
Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно
МЧС России
Также в ведомстве отметили, что после прорыва дамбы на специально открытую горячую линию поступило более 360 звонков.
Как указали в МЧС, работы ускоряются из-за надвигающихся холодов. Сейчас в Курагинском районе пасмурно, температура составляет +1 °С. В таких условиях служебным собакам труднее обнаружить пропавших.
20 октября продолжатся разборы скопления мусора по берегу Сейбы, спасатели на плавсредствах будут обследовать береговую линию.
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