В МЧС рассказали о ходе поисков на месте прорыва дамбы под Красноярском

После трагического инцидента на специально открытую горячую линию поступило более 360 звонков.

Спасательные службы обследовали девять километров русла реки Сейба и две тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе на юге Красноярского края, где утром 19 октября прорвало дамбу. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС России

По информации ведомства, за прошедшие сутки экстренные службы прочесали береговую линию и русло Сейбы. Кроме того, кинологи обследовали места общей площадью две тысячи квадратных метров.

Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно МЧС России

Также в ведомстве отметили, что после прорыва дамбы на специально открытую горячую линию поступило более 360 звонков.

Как указали в МЧС, работы ускоряются из-за надвигающихся холодов. Сейчас в Курагинском районе пасмурно, температура составляет +1 °С. В таких условиях служебным собакам труднее обнаружить пропавших.

20 октября продолжатся разборы скопления мусора по берегу Сейбы, спасатели на плавсредствах будут обследовать береговую линию.