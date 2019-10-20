В Росстандарте рассказали о способах борьбы с недоливом на АЗС

Как уточнил глава ведомства, в настоящее время установленная стандартом точность измерения топлива имеет "значительную погрешность".

Росстандарт намерен добиться принятия на законодательном уровне нового метода борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. Суть проекта закона в том, чтобы ведомство имело право совершать контрольные закупки на недолив. Подробнее об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Эксперт пояснил, что новый метод подразумевает проверку не каждой конкретной колонки, а её работу как измерительную систему, в том числе в связке с оператором за кассой.

Также в целях проверок в Росстандарте разрабатывается "скрытый" прибор, который должны будут использовать тайные покупатели. По предварительным данным, он будет способен обнаруживать недолив на уровне одного процента.

Кроме того, в первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки.

— Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, — уточнил Алексей Абрамов.

Ранее председатель правления межрегиональной общественной организации "Народный контроль" Алексей Смирнов назвал две причины недолива бензина на автозаправках и способы, как уличить АЗС в махинациях.