Трамп признался, что ему нравятся русские

Президент США Дональд Трамп публично обвинил в потере рассудка своего политического противника на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон на фоне её очередных заявлений о связях американского лидера с Россией. Но одновременно с этим Трамп признался в симпатии к россиянам.

— Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим любителем России (на самом деле мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!), Хиллари сходит с ума! — написал Трамп в "Твиттере".

Американский лидер припомнил Хиллари также её обвинения в адрес члена Палаты представителей США от штата Гавайи и кандидата в президенты США 2020 года Тулси Габбард. В частности, по словам Клинтон, женщина стала "любимым кандидатом русских" лишь за то, что в 2017 году съездила в Сирию на встречу с президентом Асадом, а затем публично выступила против военного вмешательства США в дела других стран.

Неоднозначные публичные высказывания Клинтон уже становились причиной критики бывшего кандидата в президенты США. Например, сама Габбард накануне также решила ответить Хиллари в её стиле, назвав ту "гнилью, разъедавшей демократическую партию".