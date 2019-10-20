Масштабный пожар охватил склад со скотчем в Москве — видео

Огонь распространился на площади порядка 500 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

На улице Молодогвардейской в Москве полыхает склад со скотчем, из-за пожара в здании частично обрушилась кровля. К тушению масштабного пожара привлекли вертолёт.

— Происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 500 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, — уточнила пресс-служба столичного главка МЧС России.

К ликвидации возгорания привлечены около 20 единиц техники и порядка 80 спасателей. На данный момент спасателям удалось локализовать пожар. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, причины произошедшего выясняются.

Накануне из новосибирской больницы пришлось эвакуировать 160 человек из-за пожара в одной из палат.