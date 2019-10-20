Чётки с "умным" крестом из Ватикана взломали за 15 минут

Киберспециалист смог перехватить код доступа к аккаунту, потому что сервер присылал его в незашифрованном виде.

Ватикан презентовал электронные чётки с "умным" крестом всего несколько дней назад, а хакеры уже нашли в них существенный недостаток и взломали всего за 15 минут. Француз Батист Роберт рассказал CNET, что обнаруженная им уязвимость позволяет получить доступ к аккаунту любого пользователя девайса.

Дело в том, что "умные" чётки запрашивали код доступа у сервера, а тот присылал его в незашифрованном виде. Следовательно, перехватить код не составило труда. В итоге взломщик получал личные данные пользователя: день рождения, пол, рост, вес и местоположение. Роберт связался с создателями гаджета и предложил помощь.

— Я взломал приложение Ватикана. Я связался с ними, и мы решили проблему вместе. Это была весёлая хакерская ночь, — написал он в "Твиттере".

Умные чётки продаются за 99 евро или 110 долларов. Они могут синхронизироваться с Мировой молитвенной сетью папы римского. Пользователи ежедневно получают новые молитвы и получают уведомления о времени, когда нужно обратиться к Богу. Устройство также может работать как фитнес-трекер.

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