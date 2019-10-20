Одного из пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском выписали из больницы

Госпитализированными остаются ещё восемь сотрудников золотодобывающей артели, по данным врачей, угрозы их жизни нет.

Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае выписан из районной больницы в Курагине. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей регионального Минздрава.

— Выписан один пациент из курагинской больницы. Он почувствовал себя лучше. Таким образом, в больницах Красноярска и Курагина остаётся восемь пациентов, — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна, прорвавшая её, достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.