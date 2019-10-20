В Приморье юноша с приятелем похитили двух мужчин и сутки держали в гараже

Их целью было вымогательство, а получить за это в итоге они могут по 12 лет тюрьмы.

В приморском посёлке Лучегорске 20-летний юноша вместе с приятелем похитили двух мужчин и сутки держали в гараже. По данным краевого СУ СКР, 17 октября злоумышленники запихнули жертв в автомобиль и скрылись.

Похитители остановились на улице Трубецкова и отвели мужчин в гаражный бокс, где начали вымогать у них деньги. Освободили пленников сотрудники полиции на следующий день, 18 октября.

Подозреваемые 1999 и 1982 года рождения задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение". Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что похищенного жителя Одинцова нашли в лесу в маске Гая Фокса.