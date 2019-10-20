В Пенсионном фонде рассказали о возможности выйти на пенсию раньше срока

Подтверждать факт того, что человек не может трудоустроиться, необходимо в центре занятости.

Россияне предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться, имеют шанс выйти на пенсию досрочно. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России.

— В своём бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей, — приводит данные фонда газета.

Людей предпенсионного возраста, которые не смогли устроиться в этом году, насчитано 23,5 тысячи по всей стране.

Также в фонде напоминают, что раньше других на пенсию выходят работники тяжёлых и вредных производств.

Недавно в Пенсионном фонде России рассказали, какие критерии влияют на размер пенсии и почему она может снизиться. В ведомстве также сообщили, что существует три вида льгот для предпенсионеров.