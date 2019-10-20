В Пенсионном фонде рассказали о возможности выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться, имеют шанс выйти на пенсию досрочно. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России.
— В своём бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей, — приводит данные фонда газета.
Людей предпенсионного возраста, которые не смогли устроиться в этом году, насчитано 23,5 тысячи по всей стране.
Также в фонде напоминают, что раньше других на пенсию выходят работники тяжёлых и вредных производств.
Недавно в Пенсионном фонде России рассказали, какие критерии влияют на размер пенсии и почему она может снизиться. В ведомстве также сообщили, что существует три вида льгот для предпенсионеров.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram