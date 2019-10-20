Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

По данным полиции, предполагаемый виновник аварии даже не имел водительских прав.

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем ВАЗ на федеральной автодороге в Ленинском районе в Крыму погиб один человек и ещё шесть получили различные травмы. Все пострадавшие — водитель и пассажиры микроавтобуса, среди которых также есть несовершеннолетний.

— Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, ещё шесть человек получили телесные повреждения, — цитирует представителя полиции РИА "Новости".

Как предварительно установили полицейские, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 выехал на полосу встречного движения, двигаясь от Феодосии в сторону Керчи. В этот момент навстречу легковушке ехал микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

— Водитель ВАЗа, который в этот момент в автомобиле был один, смертельно травмирован и скончался до приезда бригады скорой помощи, — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции назвали предполагаемым виновником аварии погибшего водителя ВАЗа. Кроме того, как позже установили оперативники, у мужчины даже не было водительских прав.

Ранее Лайф сообщал о резонансном ДТП в Дагестане. Водитель сбил двух школьниц в Махачкале и скрылся с места происшествия, как объяснил позднее на допросе — из-за "расстройства" от факта аварии.