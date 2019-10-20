Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

За девять месяцев 2019 года на вторичном рынке продано на 1% больше автомобилей, чем в прошлом году.

Самым популярным автомобилем иностранного производства с пробегом в 2019 году остаётся Ford Focus. За девять месяцев нынешнего года перепродали 98 тысяч таких машин. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Далее идёт Hyundai Solaris — продано 78,1 тысячи экземпляров. На третьем месте — Toyota Corolla, таких автомобилей перепродали 76,4 тысячи экземпляров. Чуть меньше реализованных автомобилей Kia Rio и Toyota Camry. В десятку самых популярных подержанных иномарок в России также вошли Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Volkswagen Polo и Daewoo Nexia.

В целом за девять месяцев нынешнего года было перепродано 2 миллиона 876,7 тысячи иномарок, что на 1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее Лайф сообщал, что в России впервые за год упали цены на авто с пробегом.