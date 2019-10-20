Площадь пожара на складе в Москве достигла 1,5 тысячи квадратов

Площадь пожара на складе со скотчем на Молодогвардейской улице в Москве увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
— В тушении пожара принимают участие более 20 единиц техники, порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы и два вертолёта Московского авиационного центра, — уточнили в управлении.
На месте ЧП специалисты производят замеры воздуха на предмет превышения ПДК. В управлении отметили, что пожар удалось локализовать, сейчас проводится проливка здания.
Ранее сообщалось, что кровля горящего здания частично обрушилась.
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