Площадь пожара на складе в Москве достигла 1,5 тысячи квадратов

Пламя пытаются потушить с двух вертолётов, на месте ЧП работает около 80 спасателей.

Площадь пожара на складе со скотчем на Молодогвардейской улице в Москве увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

— В тушении пожара принимают участие более 20 единиц техники, порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы и два вертолёта Московского авиационного центра, — уточнили в управлении.

На месте ЧП специалисты производят замеры воздуха на предмет превышения ПДК. В управлении отметили, что пожар удалось локализовать, сейчас проводится проливка здания.

Ранее сообщалось, что кровля горящего здания частично обрушилась.