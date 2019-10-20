СК назвал приоритетную версию трагедии на золотом прииске в Сибири

В результате ЧП погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали, судьба ещё шести неизвестна.

Основной версией следствия о причинах аварии на дамбе в Красноярском крае является нарушение при проведении золотодобывающих работ. Директор ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

— В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали, ещё шесть числятся пропавшими. 21 октября в Красноярском крае объявили днём траура.