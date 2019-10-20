Травмированного футболиста "Рубина-м" сняли с искусственной вентиляции лёгких

Вячеслав Фомин получил сильный удар коленом в живот во время игры со "Спартаком".

Игрок молодёжной сборной России и казанского "Рубина-м" Вячеслав Фомин всё ещё остаётся в реанимации, однако есть небольшие улучшения. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ФК "Рубин", 17-летний футболист начал самостоятельно дышать.

— Есть улучшения. Сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких. Но он всё ещё в реанимации. Состояние тяжёлое, но стабильное, — отметили в клубе.

Как сообщал Лайф, Фомин попал в реанимацию после матча со "Спартаком". Во время игры он получил сильный удар в бок живота. У него открылось внутреннее кровотечение, он был госпитализирован из автобуса, в котором команда ехала с игры.