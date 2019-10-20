Учёные заявили об активизации разлома в земной коре посреди Калифорнии

Геологический разлом Гарлок идёт на 250 километров от северного края пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.

Впервые за 500 лет в земной коре активизировался крупный разлом. Он проходит через американский штат Калифорния, сообщают учёные в издании Science.

Причиной, по которой активизировался разлом, назвали череду землетрясений. Этим летом они прошли по штату. Им даже дали название "Рой землетрясений Риджкреста" — по названию города, куда пришёлся эпицентр.

— Это была одна из наиболее хорошо изученных последовательностей землетрясений в истории, которая позволила разобраться в механизмах подобных событий, — заявил геолог Захари Росс.

До этих землетрясений разлом Гарлок почти не сдвигался пятьсот лет. Его стороны расходились максимум на сантиметр в год. А после череды летних землетрясений стороны разлома сместились на 2 сантиметра по вертикали.

Лайф сообщал, что в Калифорнии в первых числах июля произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла, а следом уже 7,1. После крупных толчков прошли тысячи небольших афтершоков. Было повреждено несколько зданий.