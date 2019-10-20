Погода в Москве сегодня будет "августовской"

Оказалось, что жители столицы обязаны комфортной температурой воздуха плотным облакам, которые не пропускают холодный воздух.

В Москве сегодня, 20 октября, ожидается до 15–17 градусов тепла, а ночью температура воздуха будет соответствовать показателям августа. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозу, ближе к полудню небо очистится от облаков и начнёт светить солнце. Максимальная температура воздуха днём составит 17 градусов тепла. Синоптики не исключают, что в воскресенье будет установлен новый температурный рекорд.

— Пока ещё облака довольно плотные, но именно они уберегли ночь от выхолаживания. Температура воздуха минимальная была довольно высокая. Не свойственная этим числам октября, это скорее конец августа, — отметила она в разговоре с РИА "Новости".

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