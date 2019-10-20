Наследник дома Романовых прибыл в Крым

Визит Георгия Романова направлен на поддержку воссоединения Крыма с РФ и напоминанием об исторической и юридической принадлежности полуострова России.

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл с рабочим визитом в Крым. Визит наследника императорского дома Романовых начался с посещения дворцовой церкви в Ливадии.

— Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведённой при прапрапрадеде князя императоре Александре ll, — сообщил РИА "Новости" советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

Как сообщал Лайф, летом прошлого года князь Георгий Михайлович вместе с матерью, главой российского императорского дома Романовых великой княгиней Марией Владимировной посетили Крым и даже проехались на автомобиле "Лада" по Крымскому мосту.

Отметим, великий князь Георгий Михайлович родился в столице Испании в 1981 году. Впервые посетить Россию у него получилось лишь в 11-летнем возрасте. Впоследствии он проходил обучение в Оксфордском университете. Часть монархистов называет Георгия Романова наследником главы российского императорского дома.