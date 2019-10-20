Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Российский лидер напомнил о проделанной за последние годы многоплановой работе, направленной на модернизацию дорожных объектов страны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Он отметил, что в данной отрасли всегда трудились специалисты высокой квалификации, знающие своё дело и понимающие значимость стоящих перед ними задач.

— С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идёт серьёзная, многоплановая работа, направленная на модернизацию дорожных объектов и инженерных сооружений. Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул необходимость продолжать двигаться в данном направлении, не сбавлять взятые темпы и уделять пристальное внимание надёжности дорожно-транспортных объектов. Президент выразил уверенность, что весомый профессиональный потенциал и верность традициям помогут работникам отрасли добиваться успеха в осуществлении намеченных целей.

Он добавил, что от развития дорожного комплекса во многом зависит устойчивое развитие регионов и национальной экономики в целом, эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, а также чёткое функционирование единой транспортной системы России.

Ранее Путин записал видеообращение с поздравлениями в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.