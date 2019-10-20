Московские пожарные вертолётами потушили склад со скотчем

Произошло обрушение кровли. Здание горело на площади полторы тысячи квадратных метров.

ГУ МЧС РФ по Москве сообщает, что пожар в районе Кунцева ликвидирован. Пожару на улице Молодогвардейской был присвоен третий из пяти возможных рангов сложности.

Агентству городских новостей "Москва" спасатели добавили, что в тушении принимали участие 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава московского ГУ МЧС РФ, а также пожарный поезд и два вертолёта Ка-32. С воздуха на очаг возгорания скидывали несколько тонн огнегасящей жидкости.

Как сообщал Лайф, пожар начался рано утром 20 октября. Погибших, пострадавших нет.