Цукерберг ответил на предложение сенатора забирать деньги у миллиардеров

Предприниматель разделяет беспокойство по поводу социального неравенства в США, но считает, что нужно искать другие пути решения проблемы.

Один из десяти богатейших людей мира и глава компании Facebook Марк Цукерберг выступил против значительного повышения налогов для состоятельных американцев. Он не считает разумной идею передать богатства миллиардеров правительству, высказанную сенатором Берни Сандерсом, который решил баллотироваться на пост президента США.

— Некоторые люди думают, что способ борьбы с таким накоплением богатства заключается в следующем: "Давайте просто попросим правительство забрать всё это. И затем правительство может в принципе решить отдать всё на проведение медицинских исследований", — сказал Цукерберг в интервью журналистам телеканала Fox News.

Основатель Facebook отметил, что разделяет беспокойство по поводу социального неравенства в США. Однако, по его оценке, предложение Сандерса может привести к плохим результатам.

Ранее Сандерс заявил, что в Штатах не должно быть миллиардеров и предложил значительно повысить для них налоги. В частности, сенатор выдвинул идею ввести налог в 8% для тех американцев, чьи активы превышают $10 млрд.

Схемой сбора налогов с богатых ранее озаботился и Минфин России. Ведомство предложило лишить состоятельных граждан возможности уходить от больших выплат в российский бюджет.